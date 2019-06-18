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Атака на танкеры: «США хотят лишить Иран надёжных потребителей его нефти»

Политика

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе

Москва, 18 июня 2019, 14:45 — REGNUM  США используют инцидент с атаками на нефтяные танкеры для того, чтобы усугубить экономическую изоляцию Ирана. Об этом заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ. в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я вижу смысл в другом: один наезд на Иран, второй наезд на Иран доказывают всему миру, что Иран ненадёжный партнёр. Дальнейшая цель — лишить Иран самых надёжных потребителей его нефти», — заявил Сидоров.

По его мнению, реальное военное столкновение же остаётся маловероятным, поскольку для военной операции, Вашингтону необходимо приступать к созданию полноценной военной группировки, признаков чему пока не видно.

Следовательно, стратегия США направлена на то, чтобы внутренне ослабить режим, который, по мнению Вашингтона, и так далеко не прочен. Таким образом, последний чисто экономический удар мог бы привести страну к серьёзным осложнениям — и недавний инцидент с атакой на нефтяные танкеры весьма удобна для этих целей.

«Китай с конца мая перестал покупать иранскую нефть. Сейчас они вроде бы собирались возобновить поставки, но думаю, что после этих танкеров не выйдет. Тогда средств на развитие ядерной программы точно не будет», — считает политолог.

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне считают причастным к нападению Тегеран и рассматривают возможность военных действий.

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Противостояние Ирана и США
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