Элиты Германии настроены против РФ, а бизнес – за – политолог Рар

Москва, , 15:15 — REGNUM Среди политических элит ФРГ царит критическое отношение к России, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он рассказал 18 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, обсуждая перспективы российско-германских отношений и будущее антироссийских санкций.

«В элитах Германии царит критическое отношение к России, — сказал Рар. — Это связано с менталитетом и стереотипами времен холодной войны. Но в бывшей ГДР сейчас ситуация резко меняется — не только элиты, но и бизнес громко кричит, чтобы санкции убрали, так как они потеряли российский рынок. Они хотят партнёрства и нормализации отношений. В ближайшее время в землях бывшей ГДР будут проходить судьбоносные выборы в ландтаги, от которых очень многое зависит в немецкой политике. И премьер-министры этих земель заявляют, что санкции надо снимать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследования института Emnid показали, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на первое место по популярности в шести землях Восточной Германии. По данным на апрель 2019 года на выборах в бундестаг в землях бывшей ГДР АдГ набрала бы 23% голосов. Ведущая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) набрала бы 22%, «Левые» — 18%. Следом расположились бы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 14%, «Зелёные» с 12% и Либеральная партия с 5%.

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