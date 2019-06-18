Глава Кипра рассчитывает на жесткую позицию ЕС по отношению к Турции

Никосия, , 13:37 — REGNUM Власти Кипра ожидают, что Европейский союз твердо заявит о позиции неприятия поведения Турции в связи с попытками Анкары исследовать газ в районах вокруг острова. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 18 июня президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам в Никосии.

«Я настроен оптимистично … что Европейский союз выступит с заявлением более твердо, чем это было раньше, и это является нашей целью», — сообщил Анастасиадис.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Турция проводит разведку месторождений на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра. Для этого в район Восточного Средиземноморья было направлено турецкое буровое судно Fatih.