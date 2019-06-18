Вторник, 18 Июня 2019 года
13:37:40 МСК

Глава Кипра рассчитывает на жесткую позицию ЕС по отношению к Турции

Политика

«Я настроен оптимистично»

Никосия, 18 июня 2019, 13:37 — REGNUM  Власти Кипра ожидают, что Европейский союз твердо заявит о позиции неприятия поведения Турции в связи с попытками Анкары исследовать газ в районах вокруг острова. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 18 июня президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам в Никосии.

«Я настроен оптимистично … что Европейский союз выступит с заявлением более твердо, чем это было раньше, и это является нашей целью», — сообщил Анастасиадис.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Турция проводит разведку месторождений на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра. Для этого в район Восточного Средиземноморья было направлено турецкое буровое судно Fatih.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить