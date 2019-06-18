Партия беглого олигарха Плахотнюка вернулась в парламент Молдавии

Кишинёв, , 12:51 — REGNUM Фракция Демпартии Молдавии вернулась к работе в парламенте страны, который демократы до сих пор называли нелегитимным. Как передает ИА REGNUM, так же поступила фракция лояльной демократам партии «Шор».

При этом на заседании парламента 18 июня не присутствуют лидеры обеих партий — олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, предположительно сбежавшие из страны после сдача власти Демпартией.

Демпартия между тем объявила себя в парламенте «активной оппозицией» и обязалась противодействовать всему, что «угрожает европейским ценностям». Демократы также сообщили, что выдвигают на пост одного из вице-спикеров экс-министра культуры Монику Бабук.

Ранее парламент назначил трех вице-спикеров — Александр Слусарь от партии «Платформа Достоинство и правда», Михаил Попшой от партии «Действие и солидарность» и Ион Чебан от Партии социалистов. Спикером парламента избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.

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