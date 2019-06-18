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Арест Платини напомнил Пескову о гордости за Россию

Политика

В Кремле о деле Платини ничего не знают

Москва, 18 июня 2019, 12:49 — REGNUM  В Кремле отказались комментировать арест экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Это не вопрос Кремля, заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что не имеет никаких комментариев к задержанию спортивного функционера и переадресовал вопрос к тем органам, которые взяли его под стражу. Российскому руководству об этих процедурах ничего не известно, добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что чемпионат мира по футболу, проведенный в 2018 году в России, стал поводом для гордости. И российская сторона, и руководство футбольного мира признали, что это был лучший чемпионат в истории, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент УЕФА Мишель Платини был арестован во Франции по подозрению в коррупции. Разбирательство касается предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

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Футбол
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