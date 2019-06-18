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Торговая стратегия Индонезии на рынке США должна быть оптимизирована — CIPS

Политика

Торговый разрыв между Индонезией и США достиг 12,6 млрд долларов США

Джакарта, 18 июня 2019, 11:57 — REGNUM  Представитель центра политических исследований Индонезии (CIPS) Пинкан Одрин отметил, что стратегия индонезийской торговой дипломатии в Соединенных Штатах должна быть оптимизирована, сообщает Antaranews.

По его словам, торговая война между США и Китаем может быть использована Индонезией для увеличения своего экспортного потенциала в США, принимая во внимание торговый разрыв между Индонезией и США, который в настоящее время достиг $12,6 млрд.

«Мы должны сосредоточиться на сохранении наших экспортных товаров на рынке Соединенных Штатов», — заявил Пинкан Одрин в Джакарте, добавив, что Индонезия должна оптимизировать экспорт текстильной продукции, каучука и изделий из резины.

Пинкан Одрин подчеркнул, что правительству Индонезии необходимо оптимизировать существующие торговые стратегии.

Ожидается, что с помощью дорожной карты правительство Индонезии сможет понимать, какие экспортные продукты / товары могут быть расширены на рынках стран-партнеров, а местные производители будут знать, какие товары могут быть экспортированы в больших количествах и в какие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Аирлагга Хартарто заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия «получила шанс».

Читайте ранее в этом сюжете: Торговая война США — КНР: Индонезия получила шанс

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Внешняя политика Индонезии
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