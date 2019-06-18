Представителей Гуайдо в Колумбии подозревают в растрате пожертвований

Каракас, , 10:39 — REGNUM Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что два представителя его «правительства» в Колумбии присвоили $90 тыс., предназначавшихся для покрытия расходов на гуманитарную помощь и содержание 1,6 тыс. военных, находящихся в Кукуте. Об этом пишет испанская газета ABC.

17 июня Гуайдо объявил, что деятельность подозреваемых Россаны Барреры и Кевина Рохаса, членов партии «Народная воля», будет расследована. Первоначально сообщение о растрате было опубликовано газетой Panam Post.

«Три человека были уволены со своих должностей, они должны отчитаться о средствах, которые были получены с огромными усилиями для венесуэльского кризиса (…) Для нас простое заявление служит началом расследования, осуждения и контроля», — сказал Гуайдо.

Он подчеркнул, что речь идет о средствах, полученных от частных пожертвований, а не принадлежащих государству.

Согласно сообщению Panam Post, Баррера и Рохас потратили собранные средства на дорогие рестораны, роскошные отели и аренду автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня вице-президент США Майк Пенс заявил, что за время президентства Дональда Трампа Вашингтон выделил на борьбу с кризисом в Венесуэле более $213 млн.

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