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Приостановка ДРСМД станет адекватным ответом США — Миронов

Политика

«Любые формы давления на нашу страну бесполезны и порождают адекватный ответ»

Москва, 18 июня 2019, 10:28 — REGNUM  «Справедливая Россия» поддержат законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Приостановление действия ДРСМД со стороны России — вынужденная ответная мера, отметил парламентарий. Он заверил, что Россия готова как к продолжению цивилизованного диалога, так и к обеспечению собственной безопасности в новых условиях.

«Мы открыты для диалога. Но Вашингтону пора понять, что язык угроз, ультиматумов, санкций для России неприемлем. Любые формы давления на нашу страну бесполезны и порождают адекватный ответ. Решение, которое сегодня, уверен, одобрит Госдума, — лишнее тому подтверждение», — заявил Миронов.

Госдума намерена обсудить проект закона о приостановлении действия ДРСМД.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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