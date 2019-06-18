Приостановка ДРСМД станет адекватным ответом США — Миронов

Москва, , 10:28 — REGNUM «Справедливая Россия» поддержат законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Приостановление действия ДРСМД со стороны России — вынужденная ответная мера, отметил парламентарий. Он заверил, что Россия готова как к продолжению цивилизованного диалога, так и к обеспечению собственной безопасности в новых условиях.

«Мы открыты для диалога. Но Вашингтону пора понять, что язык угроз, ультиматумов, санкций для России неприемлем. Любые формы давления на нашу страну бесполезны и порождают адекватный ответ. Решение, которое сегодня, уверен, одобрит Госдума, — лишнее тому подтверждение», — заявил Миронов.

Госдума намерена обсудить проект закона о приостановлении действия ДРСМД.

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