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Посол РФ назвал перспективные для диалога Москвы и Вашингтона направления

Политика

Речь идет о проблематике Афганистана, Корейского полуострова и ситуации в Сирии

Сиэтл, США, 18 июня 2019, 10:07 — REGNUM  Сотрудничество России и Соединенных Штатов по ситуации в Афганистане, Сирии и на Корейском полуострове могут стать отправными точками для выправления двусторонних отношений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на площадке World Affairs Council в Сиэтле.

«Проблематика Афганистана, Корейского полуострова, ситуация в Сирии могут стать отправными точками по выправлению российско-американских отношений», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, он поддерживает деловые прагматичные отношения со специальными представителями США по Афганистану Залмаем Халилзадом, Сирии Джеймсом Джеффри и КНДР Стивеном Биганом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что Россия согласна начать переговоры с Соединенными Штатами по вопросам безопасности, если Вашингтон выразит готовность к сотрудничеству. Он отметил, что ряд экспертов в США настаивает на диалоге между Москвой и Вашингтоном по вопросам национальной безопасности и считает такой диалог необходимым.

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