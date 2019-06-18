Зеленский о конфликте в Донбассе: «Невозможно установить мир военным путем»

Париж, , 07:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проблему Донбасса невозможно решить военным путём. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило 17 июня информационное агентство УНИАН.

Он считает своей задачей поиск сложного компромисса в минском переговорном процессе, по итогам которого произойдёт завершение войны и возвращение неподконтрольных Украине территорий.

«Я понимаю, что невозможно установить мир военным путем, он будет иметь слишком высокую цену — в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена вести переговоры с ДНР и ЛНР, а будет действовать только в Минском формате.

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Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители региона массово выступили за федерализацию Украины, в ответ новые киевские власти начали так называемую «Антитеррористическую операцию» (АТО) — карательную операцию, в которой участвовали националистические добровольческие банды, а также Вооружённые силы Украины.