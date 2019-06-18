Трамп анонсировал выдворение «миллионов нелегальных мигрантов»

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет выдворять «миллионы нелегальных мигрантов» уже на следующей неделе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«На следующей неделе ICE начнет выдворять из страны миллионы нелегальных мигрантов, которые нашли лазейки, чтобы проникнуть в Соединенные Штаты. Их выдворят так же быстро, как они сюда и проникли», — заявил он.

При этом Трамп отметил усилия мексиканских властей по сдерживанию мигрантов. В своем сообщении он также призвал американских законодателей, в том числе и от Демократической партии США, поскорей проголосовать за новое миграционное законодательство.

«Тогда кризис на границе очень быстро закончится!», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США объявил о временном прекращении программ помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за миграционного кризиса. По словам официального представителя госдепа Морган Ортагус, США не будут выделять новые средства, пока Гондурас, Гватемала и Сальвадор не примут меры против нелегальной миграции.

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