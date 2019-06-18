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Причиной смерти Мухаммеда Мурси назван сердечный приступ

Политика

Экс-президент Египта скоропостижно скончался 17 июня во время судебного заседания

Каир, 18 июня 2019, 02:17 — REGNUM  Причиной смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси послужил сердечный приступ. Об этом в ночь на 18 июня сообщило государственное телевидение Египта со ссылкой на источники в медицинских кругах.

67-летний Мурси скончался накануне во время судебного процесса над ним. Отстраненный от власти военными в 2013 году экс-президент проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже.

Согласно сообщению генеральной прокуратуры страны, Мурси потерял сознание в перерыве между судебными слушаниями. За несколько минут до этого он выступил с речью перед судьёй. Мурси был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.

Прокуратура Египта уже опубликовала первые результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым на теле экс-президента не было обнаружено никаких следов насилия.

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Политическая жизнь Египта
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