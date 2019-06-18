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Плахотнюк обещает вернуться в Молдавию и бороться с Россией

Политика

Олигарх на баррикадах

Кишинёв, 18 июня 2019, 01:10 — REGNUM  Свергнутый и сбежавший из Молдавии лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обещает вскоре вернуться в страну. Как сообщил Плахотнюк 17 июня на своей странице в Facebook, он выехал за рубеж, чтобы обезопасить себя и свою семью. Он также рассказал о «попытке его похищения в прошлом году, когда он был за рубежом», но не уточнил, где и кем она была предпринята.

Плахотнюк добавил, что Демпартия теперь станет активной оппозицией и будет бороться, чтобы Молдавией не руководили из-за рубежа и она не стала придатком другой страны. И намекнул, что речь идет о России. По его словам, он и Демпартия получили множество врагов, после того как правительство Молдавии поставило в ООН вопрос о выводе российских войск из ПМР, когда запретили «российскую пропаганду» в Молдавии и «отказались от федерализации».

Плахотнюк добавил, что остается «на баррикадах» и вернется в страну, как только обстоятельства позволят.

Напомним, на фоне обострения политического кризиса в Молдавии Плахотнюк уехал из страны. Молдавские массмедиа сообщили, что он и ряд его приспешников бежали. Пресс-службе Демпартии сообщили, что он на несколько жней отправился к семье.

Читайте ранее в этом сюжете: «На пару дней». Отъезд Плахотнюка подтвердили в Демпартии Молдавии

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Политический кризис в Молдавии
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