Посол Бразилии анонсировал визиты в свою страну Путина и Медведева

Москва, , 23:47 — REGNUM Посол Бразилии в Москве Товар да Силва Нунес заявил, что председатель правительства России Дмитрий Медведев уже в 2019 году посетит Бразилию с официальным визитом. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает телеканал RT.

«Точной даты пока нет, но это будет в этом году», — сказал посол Бразилии в России.

Кроме того Товар да Силва Нунес напомнил, что в этом году в Бразилии пройдет саммит стран БРИКС (неформальный клуб, в который входят Бразилии, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В связи с этим ожидается визит президент России Владимира Путина.

Напомним, что саммита запланирован на 13−14 ноября.