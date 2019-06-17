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Трамп поблагодарил Нетаньяху за «Трамповы высоты» на Голанах

Политика

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!»

Трамп поблагодарил Нетаньяху за «Трамповы высоты» на Голанах
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 июня 2019, 18:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп оценил подарок Израиля — поселение «Трамповы высоты» на Голанах, 17 июня передает агентство Reuters.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Ранее 17 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с министрами в Берухиме представил стелу нового поселения на Голанских высотах.

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