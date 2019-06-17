Понедельник, 17 Июня 2019 года
17:18:39 МСК

На фоне учений НАТО Baltops на Балтике – активность боевой авиации РФ

Политика

За неделю – шесть вылетов авиации НАТО из Литвы и Эстонии из-за полётов ВКС РФ

Вильнюс, 17 июня 2019, 17:18 — REGNUM  Министерство обороны Литвы сегодня, 17 июня, объявило, что за минувшую неделю, с 10 по 16 июня, авиация НАТО шесть раз поднималась в воздух ради сопровождения российских военных самолётов, следующих из и в Калининградскую область в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За неделю НАТО сопровождало истребители Су-24 и Су-35, транспортные самолёты Ан-24 и Ан-26 и разведывательное воздушное судно Ил-20.

Напомним, в Балтийском море в настоящий момент проходят учения НАТО Baltops, в которых участвуют 50 боевых судов и 40 военных самолётов из 18 стран (из 16 стран НАТО и двух стран-партнёров, не входящих в Североатлантический альянс). Учения завершатся 21 июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить