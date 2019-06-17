На фоне учений НАТО Baltops на Балтике – активность боевой авиации РФ

Вильнюс, , 17:18 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 17 июня, объявило, что за минувшую неделю, с 10 по 16 июня, авиация НАТО шесть раз поднималась в воздух ради сопровождения российских военных самолётов, следующих из и в Калининградскую область в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За неделю НАТО сопровождало истребители Су-24 и Су-35, транспортные самолёты Ан-24 и Ан-26 и разведывательное воздушное судно Ил-20.

Напомним, в Балтийском море в настоящий момент проходят учения НАТО Baltops, в которых участвуют 50 боевых судов и 40 военных самолётов из 18 стран (из 16 стран НАТО и двух стран-партнёров, не входящих в Североатлантический альянс). Учения завершатся 21 июня.