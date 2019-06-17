Псковского губернатора возмутили необоснованно высокие зарплаты начальников

Псков, , 15:59 — REGNUM Мониторинг заработных плат руководителей бюджетных учреждений здравоохранения и образования Псковской области выявил необоснованно завышенные зарплаты в семи организациях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 17 июня, на заседании областной антикоррупционной комиссии заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Руководители учреждений не соблюдают действующие ограничения. Вопросы возникают не только к руководству организаций, но и к тем органам власти, кто должен за ними следить», — сообщил глава региона.

Ведерников поручил комитету по региональному контролю и надзору в кратчайшие сроки провести служебную проверку и представить предложения по дисциплинарным взысканиям.

«Все нарушения должны быть устранены. Моя позиция такова: люди должны получать достойную зарплату, но это в равной степени касается и руководителей, и обычных работников», — заявил Ведерников.

Отметим, что в конце 2018 года Ведерникова возмутила зарплата одного из районных главврачей: около 160 тыс. рублей в месяц. Глава региона тогда отметил, что зарплата губернатора Псковской области меньше.

По данным Псковстата, в январе-марте 2019 года средняя заработная плата в Псковской области составила чуть больше 27 тыс. рублей.

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