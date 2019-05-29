Несовершеннолетние дети судьи псковского Арбитража — богаче губернатора

Псков, , 10:36 — REGNUM Двое несовершеннолетних детей судьи Арбитражного суда Псковской области Светланы Лазаревой заработали в 2018 году 2,4 млн рублей — по 1,2 млн рублей каждый. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из сведений о доходах и имуществе судей Арбитражного суда Псковской области, опубликованных на официальном сайте суда.

Семья судьи Лазаревой оказалась самой обеспеченной: судья задекларировала 2,9 млн рублей дохода, её супруг — 8,3 млн рублей. В общей долевой собственности у супругов с двумя несовершеннолетними детьми — земельный участок (571 кв. метра) с домом (244,3 кв. метра), Volkswagen Polo у судьи, Toyota RAV4 — у её супруга, который также владеет моторной лодкой.

Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев в 2018 году заработал 3,5 млн рублей. У него в собственности — квартира (78,4 кв. метра) и гараж (19,2 кв. метр). Его супруга получила доход в сумме 550 тыс. рублей, у неё есть ещё одна квартира (118,8 кв. метра) и автомобиль Audi Q3.

Заместитель председателя суда Ольга Леднёва отчиталась о доходе в 3,4 млн рублей (в декларации указано, что эта сумма включает в себя доход, в том числе от продажи квартиры). В собственности судьи — ещё две квартиры (39,7 и 80,4 кв. метра), садовый дом и два земельных участка. Её супруг заработал около 550 тыс. рублей, имеет в собственности квартиру (47,3 кв. метра), земельный участок и гараж. Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Лариса Рутковская отчиталась о доходе в 2,9 млн рублей, у неё в собственности —две квартиры (38,7 и 31 кв. метра), жилой дом (200,3 кв. метра), три земельных участка (в том числе садовый, для ведения личного подсобного хозяйства и под гараж), а также автомобили Mitsubishi Pajero Sport и Skoda Fabia.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 2018 году заработал 1 млн 983 тыс. рублей. Он владеет долей в квартире площадью 144,5 кв. метра совместно с тремя детьми. В пользовании губернатора — земельный участок (1,5 тыс. кв. метра), квартира (138,3 кв. метра) и автомобиль BMW 750. Супруга губернатора дохода в 2018 года не получила, она владеет квартирой площадью 81 кв. метра.