«Единороссы» Крыма обновили выборные списки «старыми» лицами

Симферополь, , 14:15 — REGNUM Кандидаты в депутаты Госсовета Республики Крым определены в рамках восьмой конференции крымского регионального отделения партии «Единая Россия» путём тайного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Конференция состоялась 14 июня.

По данным пресс-службы крымского регионального отделения партии «Единая Россия», по итогам подсчета голосов по бюллетеням первую десятку регионального списка в Государственный Совет РК возглавил глава республики Сергей Аксёнов.

«Второй номер — председатель Госсовета РК, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов. Третий номер — член Совета Федерации РФ Сергей Цеков», — отметили в пресс-службе.

Далее в списке идут: депутат крымского парламента, директор частного общеобразовательного учреждения «Крымская республиканская гимназия-школа-сад «Консоль» Лариса Георгиади; член молодёжного парламента при Государственном Совете Республики Крым Наталья Яцышина; депутат Госсовета РК, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия» Валерий Хаситошвили; председатель комитета Госсовета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов; гендиректор ООО «Симферопольское производственное объединение «Крымпласт» Любовь Куденко; ректор Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета крымско-татарского народа при главе Республики Крым Чингиз Якубов; первый зампредседателя Госсовета РК, председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Всего в партийном списке 75 кандидатур. В него попали, в частности, Валерий Аксёнов — отец главы республики (№ 13), сестра супруги Сергея Аксёнова Евгения Добрыня (№ 19), бывший вице-премьер республики Николай Янаки (№ 22), запомнившийся крымчанам тем, что в 2015 году инициировал вопрос исключения крымской сосны из списка краснокнижных растений на территории республики. Включены в список глава администрации Симферополя Наталья Маленко(№ 56) и Игорь Аржанцев, председатель правления ПАО «Юждорстрой» (№ 29), занимавшегося строительством объездной автодороги Дубки — Мирное под Симферополем. Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году участок дороги над железнодорожным туннелем провалился, автомобиль с восемью пассажирами упал в восьмиметровую яму, шесть человек погибли на месте. Также в списке «ЕР» — бывшие члены партии ЛДПР сын крымского миллионера Александр Файнгольд (№ 31), вице-премьер РК Евгений Кабанов (№ 54) и Сергей Шувайников (№ 75).

«Это — золотой фонд республиканской власти политической партии «Единая Россия» — правящей партии Республики Крым! Ни у кого, ни у одной политической силы ничего подобного и близко нет! В таких условиях нас не устроит никакой другой исход предвыборной борьбы, кроме полной и безоговорочной победы!», — написал на своей странице в Facebook секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Константинов.

Отметим, что многие крымчане, увидев списки в соцсетях, были разочарованы подбором кандидатов.

«Бывшие регионалы Януковича после весны-2014 рассредоточились по разным политическим силам РФ, а теперь все дружно стали единороссами», — пишет крымская общественница Оксана Якубец.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Конституцией Республики Крым Государственный совет избирается сроком на пять лет. Прошлые выборы депутатов местного парламента состоялись 14 сентября 2014 года. Новое голосование состоится, как и в других регионах России, 8 сентября. 26 мая явка на избирательных участках в Крыму во время предварительного голосования «Единой России» составила 13,44%.

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