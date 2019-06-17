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В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Политика

«Президент уже непосредственно вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии»

Москва, 17 июня 2019, 13:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин находится на финальной стадии подготовки к прямой линии, заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент уже непосредственно вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная прямая линия с главой государства состоится 20 июня в 12:00 мск. Транслировать мероприятие будут телеканалы «Первый канал», ОТР, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, МИР, а также радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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