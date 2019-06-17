Общественники просят разместить в Латвии российских миротворцев

Рига, , 12:53 — REGNUM Решения латвийского парламента поддержать снос памятника Освободителям Риги может стать причиной серьезных столкновений в Латвии. Об этом говорится в заявлении Международной миротворческой группы Рижского комитета (ММГ РК), опубликованном в социальной сети Facebook главным редактором еженедельника «Российские вести» Дмитрием Ермоловым.

В своем заявлении ММГ РК напоминает, что действия Сейма нарушают российско-латвийское межправительственное соглашение по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей от 1994 года. Оно, являясь основополагающим для двусторонних отношений, было подписано вместе с соглашением о выводе российских войск из Латвии.

Также, подчеркивают члены ММГ РК, провокационные действий Сейма Латвии — оскорбление для мирового антифашистского движения и значительной части латвийского общества. Возможные последствия, по мнению ММГ РК, будут «крайне непредсказуемыми», в связи с чем они просят разместить в Латвии российских и натовских миротворцев для поддержания стабильности в обществе.

«В целях недопущения столкновений и массовых беспорядков, недопущения кровавого подавления общественного недовольства жителей Латвии со стороны членов неонацистского «Национального объединения» просим рассмотреть возможность размещения в Латвии российского миротворческого контингента», — говорится в заявлении.

В своем заявлении ММГ РК призывает разработать механизм совместной российско-натовской миротворческой операции для патрулирования городов Латвии. С этой целью члены группа также просят разместить в Латвии миротворческий контингент ВС РФ на долгосрочной основе.

Заявление было подписано эстонским правозащитником Дмитрием Линтером, сопредседателем Евразийского народного фронта Йоханом Бекманом (Финляндия), латвийским певцом-антифашистом Рэй Рижским, редактором газеты «Лондонский курьер» Андреем Бурачевым (Молдавия, Великобритания), главным редактором «Российские вести» Дмитрием Ермолаевым, а также членом правления ММГ РК Алексеем Есаковым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором инициативы о сносе памятника стал латышский активист Угис Полис, который разместил свою идею в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа».

В апреле 2019 года специальная парламентская комиссия по этике одобрила инициативу. В июня 2019 года Сейм Латвии проголосовал «за» дальнейшее продвижение инициативы, передав ее на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

Напомним, что это не первая попытка в Латвии снести памятник. В сентябре 2016 года сейм уже отклонял коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в Риге, что предусматривало снос памятника. Тогда в поддержку инициативы было собрано более 12 тыс. подписей.

Министерство иностранных дел Латвии заявляло не раз, что, несмотря на собранные подписи и возможную поддержку инициативы со стороны сейма, снос монумента невозможен. Причина: памятник защищается договорами и нормативными актами, заключенными между РФ и Латвией в 1994 году, которые защищают памятники, строения и места массовых захоронений и предусматривают их содержание и уход.