МИД Южной Кореи удовлетворен тесными контактами с Москвой

Москва, , 12:59 — REGNUM Власти Южной Кореи удовлетворены тесными контактами с РФ на различных уровнях по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила южнокорейский министр иностранных дел Кан Гён Хва на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 17 июня в Москве.

Сеул удовлетворен тем, что обе страны продолжают тесные контакты на различных уровнях в контексте урегулирования на Корейском полуострове, отметила она и назвала отрадным факт стабильного развития отношений Москвы и Сеула.

Кан Гён Хва указала, что за последние два года отношения значительно продвинулись, и выразила надежду, что позитивная тенденция сохранится и впредь.

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