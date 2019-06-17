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Ростовский губернатор перенёс встречи в день Прямой линии с Путиным

Политика

Василий Голубев готовится ответить на возможные вопросы от президента РФ

Ростов-на-Дону, 17 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев перенёс ряд мероприятий в связи с Прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимательно смотреть прямой эфир глава региона намерен для того, чтобы «оперативно реагировать на возможные вопросы».

«Первоначально на это время (Прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 20 июня в 12:00 мск) у Василия Юрьевича были запланированы мероприятия, но когда стало известно о Прямой линии, он их отодвинул, чтобы иметь возможность лично ее посмотреть», — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы губернатора.

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ИА REGNUM напоминает, что во время Прямой линии 7 июня 2018 года к главе государства обратились беженцы из Донбасса, проживающие в Батайске. Они посетовали на трудности с поиском работы при оформлении документов. Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донецкой и Луганской Народным Республикам.

В апреле 2019 года президент РФ подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Решение было принято из гуманитарных соображений.

Во исполнение указа в Ростовской области было открыто два центра выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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