Москва, , 09:47 — REGNUM В 2019 году исполняется уже пять лет конфликту на Донбассе. И в эти месяцы будет много новостей и про военные котлы, и про блокаду, и про Минские соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Участниками всех этих событий были два лидера, непризнанных республик — Александр Захарченко и Валерий Болотов. Обоих уже нет в живых, но жители ДНР и ЛНР к помнят о них.

«Выяснение обстоятельств убийства Захарченко важно с точки зрения сбора доказательств того, что режим экс-президента Украины Перта Порошенко был преступным и занимался, как убийствами отдельных людей, так и массовыми неизбирательными убийствами с использованием военной техники от военных самолетов и до артиллерийской техники.

Пойдут годы, может десятилетия, но полная картина выявленных событий 2014 — 2019 годов будут основой расследования причин, заказчиков и их методов геноцида своего народа», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) установили личности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола).

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