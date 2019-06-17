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Бывший губернатор Киркука прибыл в Иракский Курдистан

Политика

Ранее утверждалось, что он арестован в Ливане

Эрбиль, Ирак, 17 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Бывший губернатор иракской провинции Киркук Наджмалдин Карим провел встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, об этом 17 июня сообщает Kurdistan.ru.

Встреча произошла спустя несколько недель после появления информации о том, что политик был арестован Интерполом в Ливане. Представитель Карима ранее уже опроверг данную информацию, назвав ее ложной.

Напомним, бывший губернатор Киркука Наджмалдин Карим был личным врачом известного курдского лидера и экс-президента Ирака Джаляля Талабани. Возглавляя спорную провинцию, он представлял интересы Иракского Курдистана в регионе.

После референдума о независимости в курдской автономии, прошедшего в сентябре 2017 года, Эрбиль утратил контроль над Киркуком, что также привело к смещению губернатора.

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