В очередном марше протеста в Гонконге приняли участие почти 2 млн человек

Гонконг, Китай, , 08:38 — REGNUM 16 июня в Гонконге вновь состоялись протесты против законопроекта о выдаче осужденных Китаю. Демонстранты намерены протестовать до тех пор, пока власти не откажутся от него окончательно, пишет газета El Comercio.

«Сегодня в марше участвовали почти два миллиона человек», — заявил журналистам Джимми Шам из Гражданского фронта за права человека, принимавшего участие в организации акции протеста.

Протестующие заняли четыре главных проспекта города. Они потребовали отмены законопроекта и отставки главы местной администрации Кэрри Лэм. Этот протест является самым крупным в Китае после событий на площади Тяньаньмэнь1989 года и с момента возвращения Гонконга Китаю в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня власти Гонконга приняли решение отсрочить принятие оспариваемого законопроекта.

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