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NYT ответила Трампу на обвинения в измене

Политика

«Обвинять прессу в измене опасно»

NYT ответила Трампу на обвинения в измене
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 июня 2019, 06:04 — REGNUM  Редакция The New York Times согласовала с администрацией президента США материал о киберугрозах в отношении России перед тем, как его опубликовать. Об этом представители газеты заявили 15 июня на официальной странице издания в Twitter.

Согласно официальному заявлению NYT, в администрации президента США Дональда Трампа ознакомились с тезисами подготовленной к публикации статьи и не увидели в ее содержании ничего криминального, отметив, что «никаких опасений не было».

Кроме того, в редакции также отметили, что «обвинять прессу в измене опасно».

Напомним, ранее NYT со ссылкой на анонимные источники сообщила, что США наращивают активность, направленную на внедрение вирусов в российскую энергосистему. Данный факт в издании оценили положительно, поскольку это и является предупреждением для России, и позволит нанести ей серьезный удар в случае конфликта. В ответ президент США обвинил газету в измене, назвав содержание статьи ложью.

Читайте ранее в этом сюжете: США не активизировали кибератаки против России — Трамп

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