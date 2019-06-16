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Глава МИД Китая прокомментировал итоги саммитов ШОС и СВМДА

Политика

КНР придерживается многосторонних подходов к глобальному управлению

Пекин, 16 июня 2019, 21:50 — REGNUM  Министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги саммитов ШОС и СВМДА, завершившихся в Бишкеке и Душанбе, отметил выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который, по его словам, «изложил принципиальные позиции КНР и распространил концепцию внешней политики, что встретило понимание и признание различных сторон», сообщает 16 июня Синьхуа.

Главным принципом внешней политики Китая являются мирное развитие и отказ от односторонней выгоды за счет других, а также открытость и общий выигрыш для всех стран в рамках мирового порядка, основанного на международном праве. Ван И подчеркнул, что Китай «будет продолжать строить мир на планете, защищать международный порядок и содействовать формированию международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества».

Председатель Си Цзиньпин, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, является сторонником многосторонней системы глобального управления с ООН в качестве её ядра и многосторонней торговой системы, основанной на нормах ВТО. Позиция Китая заключается в необходимости равноправного диалога и консультаций и защите международной справедливости. Пекин не приемлет односторонних подходов и торгового протекционизма.

Ван И подчеркнул неразрывную связь тематики выступлений Си Цзиньпина на форумах ШОС и СВМДА с актуальными современными проблемами.

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Внешняя политика Китая
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