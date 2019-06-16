Посол РФ в Венесуэле отреагировал на заявление Болтона о военном контракте

Каракас, , 21:49 — REGNUM Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия и Венесуэла в мае якобы заключили оборонный контракт, не соответствует действительности. Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский в разговоре с РИА Новости.

«Путин (президент РФ Владимир Путин) на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сказал дипломат.

Напомним, 16 июня помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter сообщил, что сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.

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