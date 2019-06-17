Порты: китайский Севморпуть и уход бизнеса из Латвии в Россию

Анна Мейзер, , 11:33 — REGNUM

Суда идут на Севморпуть

Китайская судоходная компания COSCO Specialized Carriers Company планирует с июля по октябрь 2019 года провести 14 рейсов из Азии в Европу и из Европы в Азию по Северному морскому пути. Такие данные на минувшей неделе представило издание highnorthnews.com.

Таким образом, компания может вдвое превзойти собственный рекорд по перевозкам грузов по арктическому маршруту. В перевозках будут задействованы десять разных судов.

Первым в середине июля из Финляндии в КНР должно отправиться судно «Тянь Хуэй» (Tian Hui). Затем в течение 14 недель компания планирует отправить шесть рейсов в западном направлении из Азии в Европу и восемь рейсов в обратном направлении. При этом не исключается, что китайская сторона получит необходимые разрешения от администрации Севморпути на еще большее число транзитных перевозок.

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Маршрут через Севморпуть в компании выбирают по той причине, что он позволяет не только сокращать время плавания на 280 дней, но и «приводит к сокращению выбросов вредного углекислого газа на 27 500 тонн», отмечают в COSCO.

Латвийские богачи переедут в Россию

Латвийская газета Dienas Bizness составила рейтинг крупнейших бенефициаров латвийских предприятий по итогам 2017 года. На пятом месте в списке оказался российский бизнесмен, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

В рейтинге он представлен как бенефициар одного из самых дорогих предприятий Латвии — Uralchem Trading специализируется на экспортных поставках минеральных удобрений. Кроме этого, Мазепин также упоминается как совладелец компании Ventamonjaks — это крупнейший в Балтийском море терминал по перевалке жидкого аммиака, располагается он в порту Вентспилса. Также российский бизнесмен владеет 51% терминала по перевалке сыпучих минеральных удобрений Riga Fertilizer Terminal.

В целом то, что российский бизнес активно присутствует в портовой отрасли в Прибалтике, ни для кого не секрет. Важно, что в последние годы российским правительством ведется активная политика по переводу российских грузов из зарубежных портов на отечественные, в том числе и минеральных удобрений.

Так, на Петербургском экономическом форуме группа «ФосАгро» и компания «Ультрамар» подписали долгосрочный договор о перевалке минеральных удобрений «ФосАгро» в терминале «Ультрамара», который будет построен в порту Усть-Луга ориентировочно в 2021 году.

Также в этом терминале будет осуществляться перевалка и хранение грузов АО «ОХК «Уралхим». В целом предполагается, что к 2023 году «Уралкалий» и «Уралхим» полностью переведут экспорт удобрений на российские порты. Судя по всему, выгодными условиями ведения бизнеса прибалтам удержать российский бизнес уже вряд ли удастся.

Балтика насыщается газом

В городе Торнио на северо-западе Финляндии открылся терминал по приёму сжиженного природного газа. Данный терминал стал одним из крупнейших в Северной Европе — его объём составляет 50 тысяч кубометров. Для реализации проекта потребовалось более 100 млн евро.

На приемном терминале Tornio Manga будет осуществляться разгрузка, хранение, распределение по трубопроводам, регазификация, погрузку на грузовые автомобили и бункеровка судов. Отмечается, что газ будет использоваться на сталелитейных заводы и промышленные предприятия в Финляндии и Швеции.

«Эффективная логистическая цепочка, созданная вокруг терминала, создает диверсифицированный топливный рынок, приносящий пользу как Северной Финляндии, так и Швеции», — отмечает компания-подрядчик Wartsila.

На терминал уже поступали поставки с нового СПГ-терминала в Высоцке Ленинградской области. В дальнейшем финский терминал будет принимать СПГ с завода в Норвегии и других предприятий.

Напомним, что в конце апреля был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год.

Транзит через Монголию поможет России

Президент России Владимир Путин 14 июня встретился с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, причем одной из тем обсуждения как раз стал вопрос транспортного взаимодействия между странами.

Владимир Путин отметил, что приоритетное место в сотрудничестве между Россией, Монголией и Китаем занимают вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры.

«Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги, во взаимодействии с китайскими и монгольскими партнёрами нацелены кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии и, как результат, в разы увеличить объёмы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении», — заявил президент.

Это, в свою очередь, позволит наращивать объемы транзитных перевозок по территории России.

Напомним, стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.

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