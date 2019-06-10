Порты: Ленобласть насыщают газом для Прибалтики и зерном из Казахстана

Анна Мейзер, , 00:00 — REGNUM

Главным событием прошлой недели стал Петербургский международный экономический форум. Соответственно, об основных новостях транспортной сферы стало известно как раз рамках данного мероприятия.

В Бронку проложат дорогу

Правительство Петербурга, руководство ОАО «РЖД» и ООО «ТЛЦ «Бронка», оператор порта в Ломоносовском районе, подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».

В рамках проекта должна будет создана магистральная железнодорожная инфраструктура — в частности, семь путей общей протяженностью более 7 км, шесть портальных рельсовых кранов, вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады, сервисные пункты на площади более 31 га.

Предполагается, что ТЛЦ позволит ускорить грузовые перевозки в порт, а также сократить их стоимость за счет тесной стыковки нескольких видов транспорта.

Важно, что проект будет реализован на собственные средства ООО «ТЛЦ Бронка» без привлечения государственного финансирования.

На сегодняшний момент львиная доля грузов идет в Бронку автомобильным транспортом. Развитие инфраструктуры близ порта должно положительно сказаться на показателях терминала, в частности, на перевалке контейнерных грузов.

Зерно поедет в Ленобласть

Не отстает с инфоповодами и Ленинградская область. В рамках форума было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между компанией «Технотранс» и правительством региона при создании «Высоцкого зернового терминала».

Планируется, что терминал для перевалки зерновых появится к 2022 году в районе порта Высоцк в акватории бухты Большая Пихтовая Выборгского района на территории площадью 41 га. Пропускная способность терминала составит 4 млн тонн в год, причем на экспорт придется 3,5 млн тонн. Объем инвестиций в проект запланирован на уровне свыше 7 млрд рублей.

На терминале будет осуществляться не только перевалка, но и глубокая переработка пшеницы. Для это в Высоцке в рамках проекта будет также построено специальное предприятие.

«Это позволит переориентировать перевозки зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию», — заявил на форуме губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Более того, на втором этапе проекта предполагается строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тысяч тонн в год. Ввод производства в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций в составит более 6 млрд рублей.

Сегодня действительно часть зерновых грузов идет через порты на Балтике. Несмотря на то, что основной поток следует через Новороссийск, через Балтийский регион проходит зерно из Казахстана, а также продукции из регионов средней России.

Еще одним претендентом на зерно, которое отходит в Прибалтику, является компания «Новостранс», которая работает над созданием зернового терминала в Усть-Луге. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию терминального комплекса подписали Александр Дрозденко и гендиректор АО «ХК «Новотранс» Константин Гончаров.

Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн. Как раз примерно такие объемы сегодня следуют через Прибалтику (3 млн тонн в Лиепае, 1,5 млн тонн в Риге и др). В ближайшее время можно будет понаблюдать, насколько серьезной окажется конкуренция между будущими терминалами, особенно в условиях борьбы бизнеса за портовые мощности в регионе.

Заводу СПГ всё же быть

ПАО «Газпром» совместно с ООО «РусГазДобыча» на минувшей неделе подписали соглашение с правительством Ленобласти о строительстве в порту Усть-Луга завода по производству сжиженного природного газа. Однако соглашение касается не создания нового предприятия, а изменения параметров завода, который «Газпром» ранее анонсировал в партнерстве с Shell.

Объем инвестиций в строительство предприятия составит 750 млрд рублей. На предприятии будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа ежегодна, а на производство и отгрузку пойдет 13 млн тонн СПГ, 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди — на 2024 год. Правительство области надеется, что запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт сжиженного природного газа и сжиженных углеводородных газов на 30−40%. В соответствии с этим стоит ожидать наращивания объемов перевалки грузов в крупнейшем российском порте на Балтике — в Усть-Луге.

Напомним, что в конце апреля был старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год.

Контейнеры снова пройдут СМП

Компания Maersk планирует провести тестирования сезонного сервиса по доставке грузов по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявил генеральный директор группы компаний A.P. Moller-Maersk Сорен Скоу, пишет «ПортНьюс».

«В этом году, в период, когда СМП свободен от льда, мы изучаем возможности так называемого сезонного сервиса с несколькими рейсами», — сказал Сорен Скоу. По его словам, доставка грузов может быть проведена в 3-м квартале 2019 года. Речь идет о перевозке между портами Дальнего Востока в Петербург и обратно. Предполагается, что это будут российские грузы, в частности, замороженная рыба или импортные товары из Китая.

«Это второй рейс Maersk по Севморпути. После прошлого рейса компания составила достаточно негативный отчёт о возможностях использования трассы СМП для транзитных перевозок. Похоже, что после смены «куратора» Арктики, Maersk предложили еще раз попробовать провезти груз, но уже при активном участии Росатома не только ледоколами. Арктическая дирекция ГК «Росатом» активно продвигает тему создания «новых транспортных путей» в российской Арктике и ей важно что бы этот проход был успешным», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

В сентябре 2018 года судно-контейнеровоз Venta Maersk прибыло в Петербург, пройдя по Северному морскому пути (СМП) с Дальнего Востока. На Venta Maersk в Петербург доставлено 660 контейнеров, в том числе рефрижераторные контейнеры с рыбной продукцией Камчатки.

Тогда же в компании Maersk отметили, что они не рассматривают Северный морской путь как коммерческую альтернативу океанскому маршруту через Суэцкий канал.

Дорог в Китай все больше

Также на Петербургском форуме было подписано соглашение о запуске регулярного контейнерного поезда между Ульяновской областью и китайской провинцией Шаньдун в рамках проекта «Один пояс — один путь». Документ власти региона подписали с логистической компанией из Китая.

Предполагается, что на территории открытой экономической зоны «Ульяновск» будет создан логистический склад площадью 20 тыс. кв. метров, а также контейнерный терминал с железнодорожной веткой. Кроме этого, в ОЭЗ будет работать консолидационный центр российских товаров в Ульяновской области для экспорта в Китай. Объем инвестиций в проект в общей сложности составит более 1 млрд рублей.

Напомним, стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.