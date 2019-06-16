Кремль прокомментировал инцидент в Оманском заливе

Москва, , 15:26 — REGNUM Все голословные обвинения в адрес Исламской Республики Иран по ситуации в Оманском заливе «вряд ли ли можно принимать во внимание». Об этом сегодня, 16 июня, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он заявил, что Российская Федерация не забыла пробирки с белым порошком, которые в 2003 году государственный секретарь США Колин Пауэлл показывал в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций как доказательства якобы наличия оружия массового уничтожения у Ирака, которого у него никогда не было, что потом и подтвердилось.

«Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем всё-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно», — сказал Песков.

Представитель президента подчеркнул, что подобные инциденты фактически расшатывают основы мировой экономики. В связи с этим любые голословные обвинения в данной ситуации совершенно точно нельзя принимать во внимание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами — Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов танкеры загорелись, Front Altair затонул. Члены экипажей танкеров были эвакуированы. Никто не пострадал.

Однако власти США и Великобритании обвинили в подрыве танкеров Исламскую Республику Иран, как обычно, не представив никаких доказательств. Официальный Тегеран категорически отвергает эти обвинения.