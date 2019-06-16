Воскресенье, 16 Июня 2019 года
12:38:26 МСК

Турция начнёт получать российские С-400 в первой половине июля — Эрдоган

Политика

Это уже решенный вопрос

Турция начнёт получать российские С-400 в первой половине июля — Эрдоган
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Анкара, 16 июня 2019, 11:58 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в его страну начнутся уже во второй половине июля. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает телеканал NTV.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершённое дело. Проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США резко негативно относятся к тому, что Турция, будучи членом военного блока НАТО, собирается покупать оружие российского производства. Пентагон уверен, что русские используют свои системы вооружения для проникновения в оборонные систему Североатлантического альянса.

В турции так не считают и призывают Вашингтон к диалогу, но вместо этого США грозят Анкаре санкциями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить