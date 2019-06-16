Турция начнёт получать российские С-400 в первой половине июля — Эрдоган

Анкара, , 11:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в его страну начнутся уже во второй половине июля. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает телеканал NTV.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершённое дело. Проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США резко негативно относятся к тому, что Турция, будучи членом военного блока НАТО, собирается покупать оружие российского производства. Пентагон уверен, что русские используют свои системы вооружения для проникновения в оборонные систему Североатлантического альянса.

В турции так не считают и призывают Вашингтон к диалогу, но вместо этого США грозят Анкаре санкциями.