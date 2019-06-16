В бундестаге критикуют Меркель за политику в отношении России

Берлин, , 09:18 — REGNUM Сотрудничество между Российской Федерацией и Германией не соотвествует уровню развития обеих стран, а правительство канцлера Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести российско-германские отношения из тупика. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы германо-российской группы бундестага депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи, который вместе со своими коллегами посетит Россию 16−21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты германского бундестага с 16 по 21 июня посетят Москву и Калугу. В ходе визита они осудят с представителями России сотрудничество между двумя странами, а также ряд международных тем.

Говоря о нынешнем уровне германо-российских отношений, депутат Гизи прямо заявил, что он совершенно не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития России и Германии. В этом он обвинил германское правительство Ангелы Меркель, которое делает слишком мало, чтобы вывести российско-германские отношения из тупика, в котором они находятся последние несколько лет.

Гизи подчеркнул, что Меркель вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на германских и европейских интересах в отношении России, всё активнее выступает в фарватере администрации Соединённых Штатов. Вашингтон же эскалирует гонку вооружений и ведет политику сдерживания России.

Депутат напомнил, что мира и безопасности в Европе, да и во всём мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней.