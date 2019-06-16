Не хотим войны, но на вызов ответим не колеблясь — Саудовская Аравия

Эр-Рияд, , 04:24 — REGNUM Нежелание развязывать войну не остановит руководство Саудовской Аравии, и при необходимости Эр-Рияд ответит на любой для страны вызов, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, передает 15 июня Al Arabiya.

«Королевство не хочет войны в регионе, — отметил бен Салман, — …но мы без колебаний справимся с любой угрозой нашему народу, нашему суверенитету и нашим жизненным интересам».

Наследный принц прокомментировал недавний инцидент в Оманском заливе, где в территориальных водах Ирана атаке подверглись два нефтяных танкера (один из них японский). По его мнению, произошедшее является свидетельством неуважения Ирана к находящемуся с визитом в Тегеране премьер-министру Японии Синдзо Абэ, поскольку, считает бен Салман, именно действия Ирана привели к взрывам на танкерах.

«Иран получил экономические выгоды от ядерной сделки, чтобы поддержать свои враждебные действия в регионе и распространить хаос и разрушения», — заявил наследный принц Саудовской Аравии.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы и пожары на двух нефтяных танкерах, один из которых Front Altair, шел под флагом Маршалловых Островов, второй — Kokuka Courageous — под флагом Панамы. 44 члена экипажа с обоих судов были эвакуированы.

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