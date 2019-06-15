Суббота, 15 Июня 2019 года
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Зеленский в Мариуполе говорил об инвестициях в инфраструктуру Донбасса

Политика

Президент обещает приток иностранных инвестиций

Мариуполь, ДНР, 15 июня 2019, 15:26 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в оккупированный украинскими войсками Мариуполь посетил мультимедийное пространство SPALAH, где анонсировал подготовку законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский провел встречу с предпринимателями, на которой он довольно банально заявил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Он подчеркнул, что для развития малого и среднего бизнеса власть может только не мешать и немного помогать. Зеленский также рассказал бизнесменам, что готовятся «реформаторские» законопроекты, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно глава Украины остановился на важности развития инфраструктуры оккупированной украинскими войсками части Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — пообещал Зеленский.

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