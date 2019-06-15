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Британские СМИ обнаружили китайский след в производстве самолетов F-35

Политика

Одна из компаний в производственной цепочке принадлежит Китаю

Лондон, 15 июня 2019, 01:53 — REGNUM  Британская компания Exception PCB, производящая печатные платы для электроники, которая используется в американских истребителях пятого поколения F-35, принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint еще с 2013 года, утверждает телеканал Sky News.

По данным телеканала, Exception PCB производит пустые печатные платы, которые затем у нее закупает американская компания GE Aviation, поставляющая компоненты для корпорации Lockheed Martin, непосредственно занятой производством F-35.

Компания GE Aviation поспешила заверить, что Exception PCB не имеет доступа к какой-либо секретной информации по самолетам F-35, а также не имеет возможности внедрить в свою продукцию компоненты, позволяющие вести шпионаж. Также британское министерство обороны в интервью телеканалу подчеркнуло, что печатные платы от Exception PCB не несут никаких рисков безопасности для производства самолетов.

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