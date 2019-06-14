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МИД РФ: иранофобия США нагнетает напряжённость в Оманском заливе

Политика

От скоропалительных выводов в подобных ситуациях необходимо воздерживаться

МИД РФ: иранофобия США нагнетает напряжённость в Оманском заливе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Противостояние

Москва, 14 июня 2019, 21:40 — REGNUM  Власти США искусственно нагнетают напряжённость вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе, указано в комментарии, опубликованном 14 июня Департаментом информации и печати МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что иранофобская линия США не способствует предотвращению дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива.

«Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США», — указано в сообщении МИД России.

Вместе с тем МИД РФ выразил благодарность властям Ирана за помощь в спасении 11 российских моряков, находившихся в составе экипажа одного из двух атакованных танкеров.

«Решительно осуждаем произошедшие атаки, кто бы ни стоял за их организацией… Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — подчёркивает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп и глава Госдепа Помпео уже заявили, что виновность Ирана в инциденте с танкерами ясна и не требует дополнительных доказательств.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН призывает к независимому расследованию атаки танкеров в Оманском заливе

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Противостояние Ирана и США
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