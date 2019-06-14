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Свергнутый олигарх Плахотнюк покидает Молдавию

Политика

Из Кишинева также вылетела певица Жасмин — супруга Илана Шора, которому покровительствовал Плахотнюк

Кишинёв, 14 июня 2019, 20:56 — REGNUM  Лидер Демпартии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк покидает Молдавию. Как сообщают молдавские СМИ, самолет с Плахотнюком на борту находится в аэропорту Кишинева и намерен вылететь — предположительно в Стамбул, передает ИА REGNUM.

Всего в кишиневский аэропорт 14 июня, в день сдачи Демпартией власти, прибыли пять частных самолетов. Вечером, после объявления о капитуляции Плахотнюка несколько из них уже вылетели из аэропорта.

На одном из них, по информации молдавского телеканала TV8, находятся родственники молдавского политика Илана Шора, находившегося под покровительством Плахотнюка. Среди них — супруга политика Сара Шор, известная как певица Жасмин, а также их дети. Они вылетели в направлении Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: Плахотнюк отказался от власти, его «правительство» распущено

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Политический кризис в Молдавии
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