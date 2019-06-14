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Трамп обсудил с Абэ инцидент в Оманском заливе

Политика

А также недавнюю поездку японского премьера в Иран

Вашингтон, 14 июня 2019, 20:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ нападение на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе, а также недавний визит главы японского правительства в Исламскую Республику Иран. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что лидеры США и Японии обсудили широкий спектр двусторонних проблем, включая недавнее путешествие премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства вокруг нападения на два танкера в Оманском заливе.

Напомним, что в Оманском заливе были подорваны два нефтеналивных танкера. Один из кораблей затонул.

Президент США Трамп и государственный секретарь Майк Помпео заявили, что к подрыву танкеров причастна Исламская Республика Иран.

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