Польша хочет большего. Самоуправление или самораспад?

Варшава, , 02:17 — REGNUM Программа, выдвинутая на конференции руководителей польских местных органов власти, возмутила спокойствие и заставила политиков правящего лагеря говорить о покушении на распад государства. Что же содержала шокировавшая польского президента программа «21 тезис местного самоуправления», рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Собравшиеся на конференции в Гданьске более 400 руководителей местных органов власти предложили укрепить полномочия местного самоуправления. Казалось бы, в самой формулировке нет ничего еретического, но структурные преобразования, следующие из смысла данного предложения, весьма серьезны и могут совершенно изменить политический облик страны.

Конечно, в том случае, если у этой программы будет хоть малейший шанс на реализацию, ведь пока что реакция на нее тех, кто находится у власти Польши сейчас, не предвещает этой программе ничего хорошего. Официальный представитель президента Польши Блажей Спихальский заявил, что уровень независимости. предполагаемый для органов местного самоуправления, означает не автономию, а распад государства, буквально превращение Польши в федерацию, что противоречит конституции. Похоже, что идея представителей местного самоуправления, прежде всего, обострит отношения между правящей партией «Право и Справедливость» и оппозиционерами, поддержавшими 21 тезис, а польская оппозиция, как показали последние выборы. имеет серьезную поддержку среди городского населения.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «В Польше заговорили о разделе Польши».