Пятница, 14 Июня 2019 года
15:08:39 МСК

Власти ОАЭ репатриировали на Шри-Ланку пятерых подозреваемых в терактах

Политика

Один из них разыскивался до резонансных взрывов в католических храмах Шри-Ланки

Абу-Даби, 14 июня 2019, 15:08 — REGNUM  Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) репатриировали пятерых граждан Шри-Ланки, подозреваемых к причастности к громкому теракту во время Пасхи, жертвами которого стали более 250 человек, сообщает 14 июня Anadolu Ajansi.

Как отмечают чиновники, один из пятерых подозреваемых был внесен в список разыскиваемых по подозрению в терроризме еще до совершения указанных терактов.

Напомним, в апреле 2019 гола на Шри-Ланке произошел террористический акт жертвами которого стали свыше 250 человек, более 500 человек получили ранения.

Ответственность за преступление взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заявили, что взрывы стали местью за нападение на мечети в Новой Зеландии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить