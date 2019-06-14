Власти ОАЭ репатриировали на Шри-Ланку пятерых подозреваемых в терактах

Абу-Даби, , 15:08 — REGNUM Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) репатриировали пятерых граждан Шри-Ланки, подозреваемых к причастности к громкому теракту во время Пасхи, жертвами которого стали более 250 человек, сообщает 14 июня Anadolu Ajansi.

Как отмечают чиновники, один из пятерых подозреваемых был внесен в список разыскиваемых по подозрению в терроризме еще до совершения указанных терактов.

Напомним, в апреле 2019 гола на Шри-Ланке произошел террористический акт жертвами которого стали свыше 250 человек, более 500 человек получили ранения.

Ответственность за преступление взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заявили, что взрывы стали местью за нападение на мечети в Новой Зеландии.

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