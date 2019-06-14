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Число кандидатов на пост премьер-министра Британии сократилось до шести

Политика

Мэтт Хэнкок прекратил борьбу за кресло премьер-министра через день после того, как занял шестое место в первом туре голосования

Лондон, 14 июня 2019, 14:07 — REGNUM  Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкокпрекратил борьбу за то, чтобы возглавить консерваторов и занять кресло премьер-министра страны через день после того, как занял шестое место в первом голосовании депутатов партии. Об этом 14 июня сообщает телерадиокомпания ВВС.

Министр здравоохранения не поддержал ни одного из своих бывших соперников, но сказал в интервью журналистам, что он «разговаривает» со всеми ними.

О Хэнкоке, самом молодом кандидате, говорили, что он «ориентирован на будущее», но партии нужен лидер, чтобы добиться успеха «здесь и сейчас».

Борис Джонсон получил в четверг, 13 июня, 114 голосов. Его ближайший соперник, министр иностранных дел страны Джереми Хант, получил 43 голоса. Последние два претендента, оставшиеся после голосования депутатов, на следующей неделе пойдут на расширенное партийное голосование.

Три кандидата — Марк Харпер, Андреа Leadsom и Эстер Маквей — выбыли в первом туре, в котором 40-летний Хэнкок получил 20 голосов. После его решения сойти с дистанции осталось шесть кандидатов.

Во вторник, 18 июня, ВВС проведет в прямом эфире предвыборные дебаты между кандидатами от партии Консерваторов, продолжающих борьбу.

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Внутренняя политика Великобритании
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