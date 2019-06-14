В Риге совершил аварийную посадку самолет рейса Рига — Одесса

Рига, , 13:28 — REGNUM В ночь с 13 на 14 июня аварийную посадку в аэропорту Рига совершил самолет авиакомпании Airbaltic, выполнявший рейс по маршруту Рига — Одесса, сообщает новостной портал Mixnews со ссылкой на очевидцев случившегося.

В результате аварийного инцидента пострадавших нет, но в течении 50 минут пассажиры самолета находились в ситуации стресса, страха и неизвестности. Причиной аварийной посадки пока неизвестны.

По словам очевидцев, в момент взлета самолета был большой хлопок и вспышка в двигателе. Затем пилоты приняли решение вернутся в аэропорту Риги, о чем сообщили по громкой связи пассажирам. С первой попытки самолет не посадили, и в течение 10 минут он кружил над городом. Затем было обвялено о неисправности самолета и необходимости готовиться к аварийной посадке.

«Команда капитана, что садимся и надо занять аварийное положение. Никто не знает какой будет посадка. Честно, перед глазами тот самолет из Шереметьево. Садились страшно, стюардессы кричали, что надо прижать детей, опустить головы и держаться. Сели… Все хорошо! Аплодисменты, слезы радости, поздравления друг — другу», — написала одна из пассажирок рейса Юлия, которая собиралась на отдых с семьей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. По сообщению экстренных служб, экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку почти сразу после взлёта. В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.