Патриархия призвала власти Грузии не допустить проведения гей-парада

Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Патриархия Грузии 14 июня выступила со специальным открытым заявлением, в котором обратилась к правительству страны и призвала его не допускать проведения в Тбилиси так называемого гей-прайда.

В патриархии подчеркивают, что образ жизни, который ведут лица ЛГБТ, является содомовым грехом и противоречит как христианским ценностям и учениям традиционных религий, так и общим моральгым ценностям. Представители духовенства с сожалением констатируют, что определенные лица предоставляют западным партнерам Грузии информацию таким образом, якобы в стране притесняются и ущемляются права сексуальных меньшинств.

«К сожалению, определенные группы ЛГБТ и их сторонники предоставляют зарубежным странам информацию о том, что они якобы очень притесняются и подвергаются гонениям в Грузии, и по этому мотиву получают серьезное финансирование. Они хотят представить свою активность таким образом, будто борются с дискриминацией. На самом же деле они занимаются популяризацией и пропагандой своего образа жизни и нацелены на его официальное узаконивание», — поясняют представители духовенства.

Подобные попытки малой группы лиц навязать свою позицию всему населению в патриархии расценивают как целенаправленные действия, которые оскорбляют честь большинства населения, и как насилие над выбором большинства населения, провоцирующее беспорядки и противостояние.

Подчеркивая, что патриархия отмежевывается от любого насилия, она просит правительство Грузии не допустить проведения гей-прайда, так как заранее знает, что это мероприятие вызовет в обществе большое возмущение.

Патриархия также обращается к аккредитованным в Грузии посольствам разных стран, международным организациям, народному защитнику и другим институтам и просит их проявить более осторожное отношение к грузинскому народу в этом крайне чувствительном вопросе и не поддерживать подобную активность ЛГБТ. «Тем самым они будут способствовать сохранению гражданского мира и выразят свое уважение и поддержку населению», — подчеркивается в заявлении.

Это мероприятие представители общества ЛГБТ анонсировали еще 17 мая, когда не смогли устроить традиционную акцию в защиту своих прав и в честь Дня борьбы с гомофобией, так как этот день патриархия провозгласила Днем защиты святости семьи и под эгидой духовенства состоялось многочисленное шествие православных прихожан по улицам столицы. Именно тогда члены общества сексуальных меньшинств заявили, что решили не обострять ситуацию и перенесли свое мероприятие на вторую половину июня, а с 18 по 23 июня устроят в Тбилиси первый в Закавказье гей-парад.