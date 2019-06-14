Спецслужбы Судана причастны к агрессии в Дарфуре – Amnesty International

Хартум, , 13:10 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International сообщила о причастности спецслужб Судана «Силы оперативной поддержки» (RSF) к агрессии в регионе Дарфур. В докладе сообщается, что спецслужбы совершали военные преступления: убивали и насиловали жителей, а также грабили деревни, передает Deutsche Welle Kiswahili.

В докладе говорится, что члены «Сил оперативной поддержки» активно нарушали права человека в начале 2000 года, во время конфликта между официальным правительством Судана под властью Омара аль-Башира и повстанцев из региона Дарфур. К дестабилизации обстановки в Дарфуре была причастна ячейка RSF, известная под псевдонимом Janjaweed, отмечают правозащитники.

Организация Amnesty International сообщила, что доклад был основан на новой информации, полученной от свидетелей, а также с помощью спутников.

«Силы оперативной поддержки» — военизированные формирования, которые эксплуатируются официальным правительством Судана. RSF находится в ведении Национальной службы разведки и безопасности, хотя во время военных операций ими командуют Вооруженные силы Судана.

В слоившейся ситуации генеральный секретарь Amnesty International Куми Найдоо призвал ООН и Африканский союз не отворачиваться от жителей региона Дарфур, которые рассчитывают на миротворцев ООН.

Призыв главы Amnesty International последовал за решением военного совета Судана прекратить деятельность миротворческой миссии ООН в Дарфуре (UNAMID) и вынудить миротворцев покинуть регион в следующем году.