Мэр Новосибирска заявил, что станция метро «Спортивная» уже строится

Новосибирск, , 12:41 — REGNUM Строительство станции «Спортивная» новосибирского метрополитена, проект которой ранее не прошёл Госэкспертизу, фактически уже началось, заявил сегодня, 14 июня, на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, полученная отрицательная экспертиза проекта не отразится на сроках строительства.

«К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось. Это рабочий момент. Получены замечания, произошла загрузка документации в электронном виде, она отправлена в Москву. Я ставлю задачу в августе этого года получить экспертизу», — сказал Локоть.

Градоначальник отметил, что в пойме реки Оби уже ведутся работы, которые не требуют получения экспертизы — расчистка и подготовка территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект станции метро «Спортивная», которая должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023, получил отрицательное заключение Госэкспертизы. По данным городских властей, на проектирование и строительство станции «Спортивная» нужно около 2 млрд рублей.

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