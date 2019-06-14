Инцидент с танкерами: пустое видео и американская выгода

Тегеран, , 12:15 — REGNUM Опубликованная военными властями США видеозапись ничего не доказывает, а по принципу «кому выгодно» заинтересованы в атаке на танкеры были только сами США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 июня, комментируя сообщения об инциденте в Оманском заливе.

Как сообщалось ранее, Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Центральное военное командование США опубликовало видео, призванное подтвердить эти обвинения. Власти Ирана эти обвинения опровергают.

«Видели мы подобные «доказательства» от США многократно, и ни разу они не получили впоследствии достоверного подтверждения. Поэтому опираться в рассуждении по поводу данного эпизода я бы рекомендовал на принцип «кому выгодно?», тем более что так называемое «видео с иранскими военными, снимающими мину с танкера» в смысле фактической стороны — пустышка.

Не видно, ни чьи это военные, ни что это за танкер, ни чей катер… Трудно предположить, что иранцы, если бы это были они, установили бы мину с национальной маркировкой, а потом её в связи с тем, что она не сработала, пришлось бы снимать. Американские мины, что ли, купить сложно?

Итак, этот инцидент, дающий повод выдвинуть в адрес Ирана очередные обвинения и развязать военные действия, к которым Вашингтон давно готовиться, выгоден только США и их союзнику Израилю. Из этого и следует исходить», — отметил Михаил Демурин.