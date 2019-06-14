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Первые жители ДНР приехали в Россию за паспортами

Политика

Документы на получение гражданства РФ подали более 8 тыс. человек

Покровское, Ростовская область, 14 июня 2019, 12:20 — REGNUM  Первый автобус с жителями Донецкой Народной Республики, получающими российские гражданство, отправлен в село Покровское Ростовской области. Об этом сообщил 14 июня начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощёка.

В первую поездку за российскими паспортами отправились 34 человека. В дальнейшем граждан ДНР будут ежедневно доставлять на российскую территорию согласно предоставленным ведомству спискам, пояснил он.

К настоящему моменту от жителей ДНР принято более 8 тыс. комплектов документов, необходимых для получения паспорта гражданина России. В 7,5 тыс. случаев документы направлены российской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упрощенном предоставлении жителям республик Донбасса российского гражданства был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. Большинство российских граждан — 70% — одобряют решение главы государства, свидетельствует опрос «Левада-центра».

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Миграция, гражданство, паспортизация
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