Индонезия призвала мировое сообщество повлиять на политику Израиля — СМИ

Женева, Швейцария, , 12:11 — REGNUM Индонезия призвала мировое сообщество повлиять на политику Израиля в отношении трудовых прав палестинского народа, сообщает Antaranews.

«Индонезия вновь призвала международное сообщество активизировать совместные усилия, с тем чтобы Израиль немедленно прекратил свою бесчеловечную политику и незаконную оккупацию палестинских территорий», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве Хасан Кляйб.

Постоянный представитель подчеркнул, что Индонезия очень обеспокоена тем, что в день 100-летия Международной организации труда (МОТ) палестинские рабочие продолжают сталкиваться с трудностями при получении работы.

«В результате действий Израиля жители Палестины испытали снижение уровня занятости до 43,5%», — добавил Хасан Клейб.

Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования международного дня Аль-Кудс в Москве 3 июня посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди выразил готовность правительства и народа Индонезии продолжать поддерживать борьбу народа Палестины за независимость.

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